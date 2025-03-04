закрыть
4 марта 2025, вторник, 20:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Премьер Франции призвал европейских лидеров совместно заместить помощь США Украине

  • 4.03.2025, 20:29
Премьер Франции призвал европейских лидеров совместно заместить помощь США Украине
Франсуа Байру

Франсуа Байру отметил, что Европе нужно пересмотреть приоритеты.

Премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил, что Франция и Европа должны «объединить все возможные средства, чтобы максимально заменить» американскую военную помощь Украине, приостановленную администрацией президента Дональда Трампа.

Об этом во вторник, 4 марта, сообщает Le Monde.

«Поставки американской помощи подходят к концу, поскольку целые поезда, которые были загружены для Украины, были остановлены и не смогли добраться до места назначения», — заявил глава правительства на Национальном собрании.

Он отметил, что Украине нужны боеприпасы, «определенное количество разведывательных систем» и доступ к «сетям и связи».

«Это заставит нас переосмыслить нашу модель, наши приоритеты и по-другому посмотреть на мир, который мы думали, что знаем, и который, как мы обнаружили, является более опасным, чем мы себе представляли, и происходит от тех, кого мы считали нашими союзниками», — подчеркнул Байру.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путь к миру — демонтаж диктатур
Путь к миру — демонтаж диктатур Андрей Санников
Визит Зеленского закончился победой Украины
Визит Зеленского закончился победой Украины Юрий Фельштинский
Академиев не кончали
Академиев не кончали Ирина Халип
Путин торгует краденым
Путин торгует краденым Виталий Портников