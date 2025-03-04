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Сегодня стартуют первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов

  • 4.03.2025, 20:42
Сегодня стартуют первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов

Расписание.

Сегодня, 4 марта, стартует стадия 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. В рамках игрового дня состоятся четыре матча. В центральном противостоянии встретятся «Реал» и «Атлетико».

Лига чемпионов УЕФА, 1/8 финала, расписание матчей:

20:45 по Минску. «Брюгге» — «Астон Вилла»;

23:00 по Минску. «Реал» — «Атлетико»;

23:00 по Минску. «ПСВ» — «Арсенал»;

23:00 по Минску. «Боруссия» — «Лилль».

Первые матчи стадии 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 4 и 5 марта. Ответные игры запланированы на 11 и 12 марта. Финал турнира пройдет 31 мая в Мюнхене.

Действующий победитель Лиги чемпионов – мадридский «Реал». В финале прошлого розыгрыша турнира «сливочные» обыграли дортмундскую «Боруссию» (2:0).

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