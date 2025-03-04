В Нидерландах найдена картина Брейгеля, похищенная из музея в Польше 2 4.03.2025, 21:12

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Последние 40 лет она была у частного коллекционера.

Картина «Женщина, несущая угли», пропавшая из Национального музея в Гданьске, найдена в Нидерландах. Ее отсутствие было обнаружено в 1974 году. Работа фламандско-голландского мастера Питера Брейгеля-младшего считалась безвозвратно утерянной.

Картину обнаружили журналисты голландского художественного журнала Vind, которые заметили ее на выставке в Нидерландах в прошлом году. Она была передана музею Гауды из частной коллекции и рекламировалась как «картина, которую не видели в течение последних 40 лет».

В конечном итоге голландской полиции удалось изъять картину, которая сейчас хранится в голландском музее. «Мы на 100% уверены, что это та самая картина, которая исчезла из Национального музея в Гданьске в 1974 году», - заявил Ричард Бронсвейк из отдела по борьбе с преступлениями в сфере искусства.

На картине изображена крестьянка, держащая в одной руке щипцы с тлеющими углями, а в другой – котел с водой. Картина является аллегорической отсылкой к старой голландской пословице: «Никогда не доверяй человеку, который несет в одной руке воду, а в другой – огонь», предостерегающей от лицемерия.

Точная стоимость картины неизвестна, но работы Брейгеля Младшего оцениваются в миллионы долларов. Голландская полиция расследует, как картина оказалась в частной коллекции в Нидерландах. Польские власти проинформированы о находке и намерены искать юридические пути для возвращения работы.

Кража вышла на явь 24 апреля 1974 года, когда сотрудник Гданьского музея случайно сбил картину со стены. Вместо оригинальной работы фламандского мастера из рамы выпала ее репродукция. Расследование дела было быстро прекращено. Неофициально ходили слухи, что к краже и вывозу картины могли быть причастны коммунистические службы.

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