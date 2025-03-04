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Стармер поддержал Зеленского

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  • 4.03.2025, 21:17
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Стармер поддержал Зеленского

Премьер Британии и президент Украины провели телефонный разговор.

Премьер-министр Британии Кир Стармер провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он приветствовал «непоколебимую преданность украинского лидера обеспечению мира».

Об этом сообщает Sky News.

Во время разговора Стармер проинформировал Зеленского о дискуссии, которую он имел с накануне с президентом США Дональдом Трампом.

Британский премьер заявил, что «жизненно важно, чтобы все стороны работали над достижением длительного и безопасного мира в Украине как можно быстрее. Он также приветствовал "непоколебимую приверженность Зеленского к обеспечению мира».

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