Стармер поддержал Зеленского

Стармер поддержал Зеленского4
- 4.03.2025, 21:17
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Премьер Британии и президент Украины провели телефонный разговор.
Премьер-министр Британии Кир Стармер провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он приветствовал «непоколебимую преданность украинского лидера обеспечению мира».
Об этом сообщает Sky News.
Во время разговора Стармер проинформировал Зеленского о дискуссии, которую он имел с накануне с президентом США Дональдом Трампом.
Британский премьер заявил, что «жизненно важно, чтобы все стороны работали над достижением длительного и безопасного мира в Украине как можно быстрее. Он также приветствовал "непоколебимую приверженность Зеленского к обеспечению мира».