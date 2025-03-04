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Зеленский: Сейчас не 2022 год, сейчас наша устойчивость выше

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  • 4.03.2025, 21:50
  • 5,784
Зеленский: Сейчас не 2022 год, сейчас наша устойчивость выше

Президент Украины рассказал, что будет с помощью от США.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится получить официальную информацию о будущей поддержке со стороны США. Узнать об этом было поручено министру обороны Украины Рустему Умерову.

Об этом он рассказал во время вечернего обращения.

По словам Зеленского, люди не должны догадываться о ситуации, а страны заслуживают уважительного диалога. Он поручил министру обороны, руководителям разведки и дипломатам связаться с американскими коллегами, чтобы выяснить дальнейшие планы Вашингтона.

Зеленский признал, что Украина неоднократно сталкивалась с временными остановками помощи, в частности гуманитарной, энергетической и военной. Он напомнил, что в начале года военную поддержку уже приостанавливали, но тогда ее удалось быстро восстановить. В то же время, по его словам, ситуация отличается от 2022 года, ведь сейчас Украина имеет более высокий уровень устойчивости и средства защиты.

«Украина всегда будет благодарна Америке за всю ту поддержку, которая предоставлялась и предоставляется, и которая работает на сохранение на сегодня уже довольно хрупких основ безопасности в Европе. Это же не просто о нашей стране. Это обо всех в Европе. Мы стремимся к конструктивному сотрудничеству. Партнерских отношений», - сказал Зеленский.

Он выразил сожаление по поводу событий в Белом доме, которые заменили запланированные переговоры, но призвал искать возможности для дальнейшего взаимодействия.

«Мы всегда уважаем Америку, Европу, всех партнеров и вместе делаем все, чтобы приблизить мир», - подытожил Зеленский.

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