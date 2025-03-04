Китай решил продать США порты возле Панамского канала 3 4.03.2025, 22:20

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Озвучена сумма сделки.

Два крупных порта вблизи Панамского канала, принадлежащих самому богатому человеку Гонконга Ли Ка-шингу, будут проданы американскому консорциуму. Как сообщает Financial Times, сумма сделки, которая заключена на фоне решения Дональда Трампа о возвращении канала в собственность США, составит $22,8 млрд.

Консорциум, который возьмет под контроль порты в Панаме, включает компании BlackRock, Global Infrastructure Partners и Terminal Investment. Группа приобретет 90% акций «дочки» гонконгской компании CK Hutchison — Panama Ports Company, которая управляет объектами, говорится в заявлении американских инвесторов. Сделка также подразумевает покупку 80% акций портовых дочерних компаний CK Hutchison, владеющих 43 портами в 23 странах, в том числе Великобритании и Германии, на Ближнем Востоке, в Мексике и Австралии, а также в Юго-Восточной Азии.

Ранее президент США заявлял о значительном влиянии Китая на стратегически важный Панамский канал. В день своей инаугурации 20 января Трамп сказал, что США вернут контроль над водной артерией. Он отмечал, что американские суда и военные корабли сильно переплачивают за проход по каналу. Администрация Трампа также потребовала от Панамы уменьшить китайское влияние на канал, заявив, что участие Пекина в портах нарушило договор о его нейтралитете.

После этого новый глава Госдепа Марко Рубио выбрал Панаму для своего первого иностранного визита. По итогам встречи с Рубио президент страны Рауль Мулино заявил, что Панама выйдет из глобального проекта Китая «Один пояс — один путь», который представляет собой глобальную стратегию Пекина по развитию логистики, инфраструктуры и торговли. В начале февраля власти Панамы отменили плату за пользование каналом для американских судов, сообщили в Госдепартаменте.

Соуправляющий директор CK Hutchison Фрэнк Сикст тем не менее сказал, что сделка носила «чисто коммерческий характер» и не связана с недавними политическими новостями, «касающимися панамских портов». В 2023 году портовые операции компании составили около 9% от общей выручки в размере 461,6 млрд гонконгских долларов.

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