ВСУ ударили по полигону оккупантов под Херсоном 4.03.2025, 22:26

1,522

Видео.

Россиян на оккупированной части Херсонской области «настигла месть». Украинские военные ударили по полигону врага, есть жертвы, сообщили в 14 отдельном полку беспилотных авиационных комплексов (БпАК).

Операторы полка вместе с подразделениями оперативно-стратегического управления войск «Таврия» нанесли удар по скоплению россиян на одном из тренировочных полигонов на Херсонском направлении.

Отмечается, что в результате поражения кассетными боеприпасами было ликвидировано около 30 вражеских солдат.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com