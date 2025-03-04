ВСУ ударили по полигону оккупантов под Херсоном
- 4.03.2025, 22:26
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Россиян на оккупированной части Херсонской области «настигла месть». Украинские военные ударили по полигону врага, есть жертвы, сообщили в 14 отдельном полку беспилотных авиационных комплексов (БпАК).
Операторы полка вместе с подразделениями оперативно-стратегического управления войск «Таврия» нанесли удар по скоплению россиян на одном из тренировочных полигонов на Херсонском направлении.
Отмечается, что в результате поражения кассетными боеприпасами было ликвидировано около 30 вражеских солдат.