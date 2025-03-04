Reuters: США и Украина могут подписать сделку о полезных ископаемых во вторник 7 4.03.2025, 22:32

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Президент США намерен объявить о сделке в обращении к Конгрессу.

Вашингтон и Киев намерены подписать сделку о полезных ископаемых во вторник, 4 марта. Об этом сообщило информационное агентство Reuters со ссылкой на четыре анонимных источника.

По данным Reuters, президент США Дональд Трамп намерен объявить о сделке в обращении к Конгрессу 4 марта. При этом источники агентства подчеркнули, что сделка еще не подписана и «ситуация может измениться».

По словам одного из источников Reuters, в последние дни американские чиновники продолжили общаться с украинскими чиновниками о соглашении и призывали советников президента Украины Владимира Зеленского убедить его извиниться перед Трампом.

Напомним, 4 марта стало известно о принятом в Белом доме решении приостановить военную помощь Украине. Как сообщили американские СМИ со ссылкой на источники в Белом доме, Трамп, разгневанный словами Зеленского о том, что, по его мнению, конец войны еще далек, счел необходимым показать, что он серьезно настроен заставить Украину сесть за стол переговоров.

«Президент ясно дал понять, что он сосредоточен на мире. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были привержены этой цели. Мы приостанавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что она способствует решению», — заявил CNN представитель Белого дома.

Кроме того, несколько чиновников сообщили, что в администрации добиваются от Зеленского признания вины в скандале в Овальном кабинете. Возможно, в форме публичных извинений.

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