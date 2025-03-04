ВСУ уничтожили танк и два БМП оккупантов на Купянском направлении 4.03.2025, 22:39

Видео.

Бойцы 429 отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» нанесли удар по бронированной технике российских оккупантов на Купянском направлении.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на командира полка Юрий Федоренко в Telegram.

«В результате боевой работы уничтожен 1 танк, 2 БМП, а 1 БТР — поражен», - отметил Федоренко.

Мастерскую работу бойцов отдельного полка командир показал на видео. На кадрах можно увидеть, как метко операторы дронов разбивают бронетехнику врага на металлолом.

«Только в феврале экипажи полка уничтожили и поразили 2155 законных военных целей противника», - добавил командир.

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