ВСУ уничтожили танк и два БМП оккупантов на Купянском направлении
- 4.03.2025, 22:39
Видео.
Бойцы 429 отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» нанесли удар по бронированной технике российских оккупантов на Купянском направлении.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на командира полка Юрий Федоренко в Telegram.
«В результате боевой работы уничтожен 1 танк, 2 БМП, а 1 БТР — поражен», - отметил Федоренко.
Мастерскую работу бойцов отдельного полка командир показал на видео. На кадрах можно увидеть, как метко операторы дронов разбивают бронетехнику врага на металлолом.
«Только в феврале экипажи полка уничтожили и поразили 2155 законных военных целей противника», - добавил командир.