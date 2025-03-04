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ВСУ уничтожили танк и два БМП оккупантов на Купянском направлении

  • 4.03.2025, 22:39
ВСУ уничтожили танк и два БМП оккупантов на Купянском направлении

Видео.

Бойцы 429 отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» нанесли удар по бронированной технике российских оккупантов на Купянском направлении.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на командира полка Юрий Федоренко в Telegram.

«В результате боевой работы уничтожен 1 танк, 2 БМП, а 1 БТР — поражен», - отметил Федоренко.

Мастерскую работу бойцов отдельного полка командир показал на видео. На кадрах можно увидеть, как метко операторы дронов разбивают бронетехнику врага на металлолом.

«Только в феврале экипажи полка уничтожили и поразили 2155 законных военных целей противника», - добавил командир.

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