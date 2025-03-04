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Блаттеру и Платини грозит 20 месяцев тюрьмы условно по делу о коррупции

  • 4.03.2025, 23:12
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Блаттеру и Платини грозит 20 месяцев тюрьмы условно по делу о коррупции

Фигурирует крупная сумма.

Бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера и экс-главу УЕФА Мишеля Платини могут приговорить к условным срокам лишения свободы по делу о коррупции.

Как сообщает L’Equipe, функционеров обвиняют в том, что в 2011 году Блаттер одобрил выплату Платини двух миллионов швейцарских франков (сейчас 2,21 миллиона долларов) за работу француза в качестве советника президента ФИФА. По мнению прокуратуры, этот платеж был незаконным.

В 2022 году оба были оправданы судом низшей инстанции Швейцарии, но прокуратура обжаловала это решение.

Федеральный прокурор Томас Гильдбранд требует приговорить Платини и Блаттера к 20 месяцам тюремного заключения условно с двухлетним испытательным сроком.

Обвиняемые при этом отрицают свою вину. По их словам, эти средства были выплатой за консультативную работу Платини.

Ожидается, что вердикт по делу будет вынесен 25 марта.

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