Блаттеру и Платини грозит 20 месяцев тюрьмы условно по делу о коррупции
- 4.03.2025, 23:12
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Фигурирует крупная сумма.
Бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера и экс-главу УЕФА Мишеля Платини могут приговорить к условным срокам лишения свободы по делу о коррупции.
Как сообщает L’Equipe, функционеров обвиняют в том, что в 2011 году Блаттер одобрил выплату Платини двух миллионов швейцарских франков (сейчас 2,21 миллиона долларов) за работу француза в качестве советника президента ФИФА. По мнению прокуратуры, этот платеж был незаконным.
В 2022 году оба были оправданы судом низшей инстанции Швейцарии, но прокуратура обжаловала это решение.
Федеральный прокурор Томас Гильдбранд требует приговорить Платини и Блаттера к 20 месяцам тюремного заключения условно с двухлетним испытательным сроком.
Обвиняемые при этом отрицают свою вину. По их словам, эти средства были выплатой за консультативную работу Платини.
Ожидается, что вердикт по делу будет вынесен 25 марта.