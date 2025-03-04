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Германия может выделить Украине дополнительные 3 млрд евро

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  • 4.03.2025, 23:30
Германия может выделить Украине дополнительные 3 млрд евро

По словам Фридриха Мерца, средства будут выделены быстро.

Победитель парламентских выборов в Германии Фридрих Мерц заявил, что его страна выделит дополнительную помощь Украине в размере 3 млрд евро. Эти средства были заморожены Олафом Шольцом.

Об этом сообщает Le Monde.

По словам Мерца, он проведет переговоры с канцлером Олафом Шольцом, который уходит в отставку, для того, чтобы решить вопрос о дополнительной военной помощи для Украины.

Мерц рассказал, что эта дополнительная помощь составит более 3 миллиардов евро.

«Мы предполагаем, что средства будут выделены быстро», - сказал он.

Эти средства были запланированы еще с прошлого года, но были заморожены канцлером Олафом Шольцом.

В то же время консервативная и социал-демократическая партии Германии, которые ведут переговоры о формировании будущего правительства, заявили, что хотят сделать беспрецедентные инвестиции в несколько сотен миллиардов евро для укрепления обороны и экономики страны на фоне угрозы разрыва отношений с Соединенными Штатами.

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