Германия может выделить Украине дополнительные 3 млрд евро

Германия может выделить Украине дополнительные 3 млрд евро1
- 4.03.2025, 23:30
По словам Фридриха Мерца, средства будут выделены быстро.
Победитель парламентских выборов в Германии Фридрих Мерц заявил, что его страна выделит дополнительную помощь Украине в размере 3 млрд евро. Эти средства были заморожены Олафом Шольцом.
Об этом сообщает Le Monde.
По словам Мерца, он проведет переговоры с канцлером Олафом Шольцом, который уходит в отставку, для того, чтобы решить вопрос о дополнительной военной помощи для Украины.
Мерц рассказал, что эта дополнительная помощь составит более 3 миллиардов евро.
«Мы предполагаем, что средства будут выделены быстро», - сказал он.
Эти средства были запланированы еще с прошлого года, но были заморожены канцлером Олафом Шольцом.
В то же время консервативная и социал-демократическая партии Германии, которые ведут переговоры о формировании будущего правительства, заявили, что хотят сделать беспрецедентные инвестиции в несколько сотен миллиардов евро для укрепления обороны и экономики страны на фоне угрозы разрыва отношений с Соединенными Штатами.