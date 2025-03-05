Макрон пригласил Орбана поговорить об Украине 5.03.2025, 4:21

Встреча состоится в преддверии саммита.

Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил в Париж премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, пишет Telex.

Темой переговоров лидеров станет русско-украинская война. Встреча состоится в преддверии саммита, посвященного укреплению обороны Европы.

Напомним, что в воскресенье лидеры и дипломатические представители 18 стран встретились в Лондоне во главе с премьер-министром Великобритании и президентом Франции Макроном для обсуждения безопасности ЕС. Премьер-министр Венгрии не присутствовал на воскресной встрече. Позже Орбан заявил, что в Лондоне приняли решение о продолжении войны в Украине.

Этому предшествовала встреча президентов США и Украины, завершившаяся конфликтом. Во вторник стало известно, что Америка приостанавливает всю военную помощь Украине.

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