Макрон пригласил Орбана поговорить об Украине
- 5.03.2025, 4:21
Встреча состоится в преддверии саммита.
Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил в Париж премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, пишет Telex.
Темой переговоров лидеров станет русско-украинская война. Встреча состоится в преддверии саммита, посвященного укреплению обороны Европы.
Напомним, что в воскресенье лидеры и дипломатические представители 18 стран встретились в Лондоне во главе с премьер-министром Великобритании и президентом Франции Макроном для обсуждения безопасности ЕС. Премьер-министр Венгрии не присутствовал на воскресной встрече. Позже Орбан заявил, что в Лондоне приняли решение о продолжении войны в Украине.
Этому предшествовала встреча президентов США и Украины, завершившаяся конфликтом. Во вторник стало известно, что Америка приостанавливает всю военную помощь Украине.