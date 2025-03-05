закрыть
5 марта 2025, среда, 8:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Демократы в Конгрессе устроили протест во время выступления Трампа

  • 5.03.2025, 8:07
  • 1,060
Демократы в Конгрессе устроили протест во время выступления Трампа

Политики держали таблички Musk steals.

Некоторые демократы устроили акцию протеста во время обращения президента США Дональда Трампа к Конгрессу, держа в руках таблички с надписью Musk steals.

Акция направлена против Илона Маска — одного из ближайших советников Трампа и самого богатого человека в мире. На обратной стороне табличек было написано False. Также на протестных плакатах были надписи Save Medicaid и Protect veterans.

Президент США напрямую обратился к демократам в зале: «Я уже в пятый раз выступаю с речью перед Конгрессом, и каждый раз понимаю, что нет ничего, что могло бы сделать вас счастливыми, заставить вас улыбнуться или аплодировать.»

Трамп добавил, что даже в случае глобального научного прорыва или рекордного снижения уровня преступности, демократы не выразили бы одобрения его достижениям.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путь к миру — демонтаж диктатур
Путь к миру — демонтаж диктатур Андрей Санников
Визит Зеленского закончился победой Украины
Визит Зеленского закончился победой Украины Юрий Фельштинский
Академиев не кончали
Академиев не кончали Ирина Халип
Путин торгует краденым
Путин торгует краденым Виталий Портников