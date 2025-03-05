Демократы в Конгрессе устроили протест во время выступления Трампа 5.03.2025, 8:07

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Политики держали таблички Musk steals.

Некоторые демократы устроили акцию протеста во время обращения президента США Дональда Трампа к Конгрессу, держа в руках таблички с надписью Musk steals.

Акция направлена против Илона Маска — одного из ближайших советников Трампа и самого богатого человека в мире. На обратной стороне табличек было написано False. Также на протестных плакатах были надписи Save Medicaid и Protect veterans.

Президент США напрямую обратился к демократам в зале: «Я уже в пятый раз выступаю с речью перед Конгрессом, и каждый раз понимаю, что нет ничего, что могло бы сделать вас счастливыми, заставить вас улыбнуться или аплодировать.»

Трамп добавил, что даже в случае глобального научного прорыва или рекордного снижения уровня преступности, демократы не выразили бы одобрения его достижениям.

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