Трамп заявил перед Конгрессом о «важном письме» от Зеленского 5 5.03.2025, 8:15

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Дональд Трамп

Фото: Getty Images

И «серьезных сигналах» со стороны РФ.

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский коллега Владимир Зеленский готов к переговорам о мире. Американский лидер добавил, что РФ якобы готова к прекращению войны, и сигнализирует об этом.

Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию выступления Трампа в зале Конгресса США.

Во время своего выступления американский президент рассказал, что сегодня «получил важное письмо от президента Зеленского, что Украина готова сесть за стол переговоров, чтобы приблизить длительный мир».

«Я ценю, что он прислал это письмо», - отметил президент США.

Он также рассказал, что «мы имели серьезные разговоры с россиянами, мы получили серьезные сигналы, что они готовы к миру». И добавил: «разве это не прекрасно?»

«Если вы хотите завершить войну, надо говорить с обеими сторонами», - подчеркнул американский лидер.

Также Трамп в своей речи в Конгрессе сказал, что «миллионы» украинцев и россиян уже были убиты в «конфликте».

Кроме того, по словам американского лидера, США направили сотни миллиардов долларов на поддержку обороны Украины.

«Вы хотите, чтобы это продолжалось еще пять лет?» - добавил он.

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