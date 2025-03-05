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Трамп выступил с обращением к Конгрессу: полное видео

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  • 5.03.2025, 8:25
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Трамп выступил с обращением к Конгрессу: полное видео
Фото: Getty Images

Речь была разделена на четыре части.

Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к Конгрессу. Традиционную речь State of the Union глава Белого дома произносит ежегодно в начале календарного года.

Речь началась в 21:00 4 марта по Вашингтону (5:00 5 марта в Минске).

NV публикует трансляцию обращения Трампа.

Это первое обращение Трампа после его возвращения в Белый дом. Речь была разделена на четыре части:

достижения Трампа за первые недели второго срока (в США и за рубежом);

усилия администрации Трампа для американской экономики;

призыв к Конгрессу принять дополнительное финансирование безопасности границ;

планы Трампа «по миру на всей планете« (как пишет Fox News, Трамп намерен изложить свои «планы по прекращению войны в Украине», а также будет говорить о работе своей администрации по освобождению всех заложников, которых ХАМАС удерживает в Секторе Газа).

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