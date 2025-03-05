Трамп выступил с обращением к Конгрессу: полное видео

Трамп выступил с обращением к Конгрессу: полное видео9
- 5.03.2025, 8:25
- 10,260
Речь была разделена на четыре части.
Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к Конгрессу. Традиционную речь State of the Union глава Белого дома произносит ежегодно в начале календарного года.
Речь началась в 21:00 4 марта по Вашингтону (5:00 5 марта в Минске).
NV публикует трансляцию обращения Трампа.
Это первое обращение Трампа после его возвращения в Белый дом. Речь была разделена на четыре части:
достижения Трампа за первые недели второго срока (в США и за рубежом);
усилия администрации Трампа для американской экономики;
призыв к Конгрессу принять дополнительное финансирование безопасности границ;
планы Трампа «по миру на всей планете« (как пишет Fox News, Трамп намерен изложить свои «планы по прекращению войны в Украине», а также будет говорить о работе своей администрации по освобождению всех заложников, которых ХАМАС удерживает в Секторе Газа).