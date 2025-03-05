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Украинские пилоты F-16 обратились к американцам

  • 5.03.2025, 8:31
  • 6,044
Украинские пилоты F-16 обратились к американцам

Истребители помогают украинцам защищать свои города от российского террора.

Украинские пилоты истребителей F-16 выразили американцам благодарность за предоставленную Соединенными Штатами Америки военную помощь.

Герой Украины Вадим «Karaya» Ворошилов опубликовал в Instagram кадры работы украинской авиации и фотографии пилотов, которые держат в руках карточки со словами благодарности. Летчик отметил, что его боевые побратимы благодарят американцев за возможность эффективно защищать города от российского террора:

«Ваша помощь - это возможность для нас бороться за нашу демократию. Искренне благодарим за вашу поддержку. Вместе к победе!».

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