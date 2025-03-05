«Пора перевооружаться»: Каллас обратилась к лидерам ЕС

«Пора перевооружаться»: Каллас обратилась к лидерам ЕС1
- 5.03.2025, 8:50
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Европа готова использовать все доступные рычаги для мобилизации бюджета.
Глава МИД ЕС Кая Каллас вчера призвала все страны Евросоюза серьезно подойти к оборонной политике.
На своей странице в соцсети она опубликовала пост-воззвание к лидерам ЕС.
Каллас заявила о готовности использовать все доступные рычаги для мобилизации бюджета ЕС, привлечения новых займов и совместной закупки оборудования с целью наращивания производства оружия.
Она также напомнила об Украине, которая сейчас как никогда нуждается в помощи ЕС.
Кроме того, вчера стало известно, что новое правительство Германии готово выделить из бюджета многомиллиардный пакет на развитие оборонной промышленности.
Во время брифинга лидер ХДС/ХСС Фридрих Мерц дал понять, что намерен усилить обороноспособность своей страны.
По его словам, если расходы на оборону превысят 1% ВВП, то не будет долговых ограничений.