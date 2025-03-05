«Пора перевооружаться»: Каллас обратилась к лидерам ЕС 1 5.03.2025, 8:50

1,828

Кая Каллас

Фото: Getty Images

Европа готова использовать все доступные рычаги для мобилизации бюджета.

Глава МИД ЕС Кая Каллас вчера призвала все страны Евросоюза серьезно подойти к оборонной политике.

На своей странице в соцсети она опубликовала пост-воззвание к лидерам ЕС.

Каллас заявила о готовности использовать все доступные рычаги для мобилизации бюджета ЕС, привлечения новых займов и совместной закупки оборудования с целью наращивания производства оружия.

Она также напомнила об Украине, которая сейчас как никогда нуждается в помощи ЕС.

Кроме того, вчера стало известно, что новое правительство Германии готово выделить из бюджета многомиллиардный пакет на развитие оборонной промышленности.

Во время брифинга лидер ХДС/ХСС Фридрих Мерц дал понять, что намерен усилить обороноспособность своей страны.

По его словам, если расходы на оборону превысят 1% ВВП, то не будет долговых ограничений.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com