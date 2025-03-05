Самая разрушительная ночь для России: беспилотники атаковали пять объектов НПЗ 2 5.03.2025, 8:59

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иллюстративное фото

В Forbes раскрыли детали глубоких ударов.

Вчера беспилотники ВСУ атаковали сразу пять объектов НПЗ и складских помещений на территории России.

Это был один из самых амбициозных и потенциально разрушительных рейдов в 18-месячной (и продолжающейся) кампании Украины по нанесению глубоких ударов, нацеленных на важнейшую отрасль промышленности России.

Эстонский аналитик WarTranslated заявил, что вчерашняя ночь была «разрушительной», информирует Forbes.

В Генштабе Украины заявили, что удары были нанесены по нефтепроводу Куйбышев - Лисичанск в Чертково (Ростовщина, РФ). Это порядка 130 км от линии фронта. Удар пришелся по газопроводу в районе Сохрановки (Ростовщина, РФ) в 160 км от линии фронта.

Также под ударами оказался Новошахтинский НПЗ (Ростовщина, РФ) в 190 км от линии фронта. Еще под ударами дронов оказался Сызранский НПЗ (Самарщина, РФ) в 800 км от линии фронта и топливное хранилище в Ровеньках на Луганщине. Российские паблики точно подтвердили атаки на два объекта НПЗ из пяти.

Новая атака дронов произошла через день после того, как беспилотники атаковали Уфимский НПЗ, и через 8 дней после того, как дроны атаковали Рязанский НПЗ, который приостановил свою работу.

В феврале самой дальней точкой для дронов ВСУ стал Саратовский НПЗ в 720 км от линии фронта. А в конце январе беспилотники преодолели расстояние в 800 км, чтобы нанести удар по НПЗ в Кстово на Нижегородчине.

Конечно, ущерб можно устранить. Но все более частые и разрушительные налеты украинских беспилотников в сочетании с иностранными санкциями оказывают давление на российский экспорт нефти.

Менее частые и разрушительные атаки снизили экспорт российских нефтепродуктов на 10% в прошлом году, согласно анализу Reuters. Последствия атак этого года могут быть серьезнее.

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