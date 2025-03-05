ISW: Приостановка военной помощи США не обвалит фронт в Украине 5.03.2025, 9:10

1,382

90% американского оружия в рамках договоров уже прибыли в страну.

Линия фронта войны в Украине не находится под угрозой неизбежного коллапса из-за приостановления военной помощи со стороны США. Однако последствия паузы со временем станут более острыми.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Двое американских чиновников отметили изданию ABC News, что около 90% вооружений, которые Соединенные Штаты обязались предоставить Украине в рамках прошлых пакетов т.н. «Программы президентских полномочий» (Presidential Drawdown Authority, PDA) по оборонной поддержке, уже прибыли в страну. В частности, в них входят боеприпасы и противотанковые системы.

По данным издания, остальные 10% вооружений в рамках PDA, все еще должны прибыть в Украину до августа 2025 года. Частные контракты на поставку вооружений между Украиной и американскими компаниями, многие из которых Киев уже оплатил, скорее всего, будут способствовать хотя бы небольшому потоку вооружений в Украину, «по крайней мере на ближайшие годы».

По словам главного редактора украинского оборонного издания Defense Express Олега Каткова, Соединенные Штаты поставляют около 30% вооружений для ВСУ, европейские партнеры поставляют еще 30%, а остальные 40% вооружений Украина производит усилиями собственного оборонпрома.

В ISW отметили, что Украина будет продолжать воевать с тем вооружением, которое она имеет сейчас, с тем вооружениеми, которое предоставили и в дальнейшем будут предоставлять европейские партнеры, а также с тем оружием, которое производит самостоятельно.

«Пауза в предоставлении помощи со стороны администрации Трампа негативно повлияет на способность Украины защищаться и проводить наступательные операции в нынешних темпах. Однако это не приведет к полному развалу фронта в ближайшие месяцы», - говорится в отчете.

Аналитики Института изучения войны также отметили, что российские войска, вероятно, воспользуются дефицитом украинской техники, как они это сделали во время предыдущего приостановления военной помощи США в начале 2024 года.

«Россияне попытаются воспользоваться паузой в предоставлении помощи со стороны США для дальнейшего продвижения на востоке и юге Украины и чтобы обосновать свои территориальные претензии на всю территорию Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей», - говорится в отчете ISW.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com