Во время речи Трампа конгрессмена-демократа вывели из зала 5.03.2025, 9:21

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Фото: Win McNamee/Pool via REUTERS

За акцию протеста.

Депутата-демократа от штата Техас Элла Грина вывели из зала Конгресса США во время обращения президента Дональда Трампа к обеим палатам парламента. Политик якобы нарушал порядок, выкрикивая лозунги.

Об этом сообщает CNN.

Через несколько минут после начала выступления Трампа Грин встал с места, поднял свою трость и начал выкрикивать фразы.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон призвал политика сесть и соблюдать порядок, однако тот отказался, заявив:

«У него нет мандата!», — имея в виду Трампа.

Фото: Win McNamee/Pool via REUTERS

После нескольких предупреждений Джонсон поручил сержанту Палаты представителей вывести нарушителя под аплодисменты республиканцев.

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