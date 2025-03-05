Во время речи Трампа конгрессмена-демократа вывели из зала
- 5.03.2025, 9:21
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За акцию протеста.
Депутата-демократа от штата Техас Элла Грина вывели из зала Конгресса США во время обращения президента Дональда Трампа к обеим палатам парламента. Политик якобы нарушал порядок, выкрикивая лозунги.
Об этом сообщает CNN.
Через несколько минут после начала выступления Трампа Грин встал с места, поднял свою трость и начал выкрикивать фразы.
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон призвал политика сесть и соблюдать порядок, однако тот отказался, заявив:
«У него нет мандата!», — имея в виду Трампа.
После нескольких предупреждений Джонсон поручил сержанту Палаты представителей вывести нарушителя под аплодисменты республиканцев.