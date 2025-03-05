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Лицемерие и преступление

  • Cтанислав Соловей, «Салідарнасць»
  • 5.03.2025, 9:26
  • 2,398
Лицемерие и преступление

Белорусам перекрывают доступ к лекарствам.

Недавно «Салiдарнасць» опубликовала результаты проведенного активистами БКДП исследования, сколько стоит набор продуктов для приготовления одного из гастрономических «народных любимцев» – драника. Это вызвало неодобрительные смешки некоторых медиков, потому что даже при всей любви к этому блюду назвать его полезным для желудка затруднительно.

Мы как активисты независимых профсоюзов решили посмотреть на эту ситуацию под другим углом. А как дорого белорусам лечиться, если вдруг возникают проблемы со здоровьем после вкусных трапез?

И сегодня мы посмотрим на стоимость лечения частой проблемы в гастроэнтерологии – Helicobacter pylori, которая является одной из наиболее распространенной хронической инфекцией у людей. При этом большинство из нас инфицируются еще в детстве.

Бактерия Helicobacter pylori играет ключевую роль в развитии хронического гастрита, язвенной болезни, а также некоторых видов рака желудка. Она обладает уникальными свойствами, позволяющими ей выживать в агрессивной кислой среде желудка и фактически прилипать к его стенкам.

Но не переживайте, если у вас выявлен злосчастный Хеликобактер. Он вполне поддается лечению, а возврат инфекции случается буквально в паре процентов случаев.

Однако вылечиться не так просто, как кажется. Тут не подойдет только прием антибиотика в течении 5-7 дней. Лечение занимает от 10 до 14 дней и является комбинированным.

Итак, рассмотрим, во сколько обойдется лечение от этой напасти взрослого человека в Беларуси. Побываем в 4 белорусских городах и узнаем минимальные цены на лекарства отечественного и европейского происхождения.

Схема лечения «Оптимизированная висмутсодержащая четверная терапия»

Первый препарат – Висмута субцитрат.

В Минске белорусское лекарство стоит 12.41 рубля, словенский «Улькавис» – 19.83 рубля. В Солигорске соответственно 15.76 рубля и 24.32 рубля. В Орше белорусский препарат стоит 13.48 рубля, а вот лекарств, выпущенных в Евросоюзе, вы не найдете. В Жлобине стоимость отечественного лекарства чуть выше, чем в Орше, – 14.64 рубля – и все так же нет лекарств из ЕС.

Следующий компонент – Метронидазол. На курс лечения (а не за пачку!) в Минске вы потратите 9 рублей за отечественный и 19,92 за польский «Трихопол». Если вы спросите, почему раньше мы сравнивали со словенскими лекарствами, а теперь с польскими, то ответим, что есть только один подобный препарат ЕС как альтернатива белорусскому (по некоторым позициям есть еще турецкие и индийские).

В Солигорске белорусский Метронидазол обойдется в 11,55 рубля, а польский – в 22,71 рубля. Орша и Жлобин идут наравне, по 9 рублей за курс беларуского и 19,92 – польского.

Третий препарат – Тетрациклин. И мы не можем сравнить цены на зарубежные аналоги, потому что есть только белорусский. При этом минские аптеки готовы продать его за 80 копеек, а в Солигорске – аж за 2,24 рубля! В Орше на 3 копейки дороже, чем в Жлобине – 2,16 рублей против 2,13 за упаковку на курс.

И, наконец, четвертый компонент в нашей схеме – Пантопразол. И тут ценовое лидерство по белорусским производителям принадлежит Жлобину – 12,56 рублей против 10,68 в Минске и 10,5 в Солигорске и Орше. То же самое и по словенскому лекарству: в Жлобине за него придется отдать 23,51 рубля против 21,64 рубля во всех остальных городах.

В итоге, если мы будем лечить Хеликобактер белорусскими лекарствами, то за это придется заплатить:

в Солигорске – 40,05 рубля,

в Жлобине – 38,33,

в Орше – 35,14,

в Минске – 32,89.

Если покупать европейские лекарства, то дороже всего это обойдется тоже в Солигорске – 70,91 рубля за курс против 62,19 в Минске. Орша и Жлобин выбывают из соревнования по причине отсутствия импортных вариантов Висмута.

Получается, что в Солигорске вылечить Хеликобактер отечественными лекарствами обойдется примерно на 20% дороже, чем в Минске, а импортными – примерно на 14%. Хотя средняя зарплата в Минске выше, чем в Солигорске.

А вот жителям Орши и Жлобина повезло меньше: мало того, что у них нет импортного Висмута, так еще и лечение белорусскими препаратами будет дороже, чем в столице.

«Основная задача — это обеспечить равный доступ людей к социальным услугам, независимо от места проживания, будь то столица либо небольшой населенный пункт. Равный доступ к медицинской помощи, образовательным услугам, возможностям занятия спортом, социальной помощи, возможности прикоснуться к нашей богатейшей культуре.

Наша задача — сделать так, чтобы от места жительства гражданина не зависело качество предоставляемых социальных услуг»,

Владимир Караник, заместитель премьер-министра Беларуси

Однако на практике до равенства очень далеко.

Мы бы хотели рассказать еще о двух схемах лечения, но, к сожалению, части необходимых препаратов для них просто нет в аптеках Беларуси, что сама по себе отдельная и серьезная проблема нашей страны.

Безусловно, все лекарства не идеальны: у них могут неприятные побочные действия, не 100%-я эффективность или очень высокая цена. А, значит, должен быть выбор, чтобы найти лучший вариант.

Однако теперь представьте, что вы знаете – как врач или пациент – что от той или иной болезни есть более эффективное средство. Например, порошок от цистита, который даст эффект в первый день, и его достаточно выпить однократно, а таблетки дадут эффект день на третий, а пить придется неделю?

Представьте, что есть средство от язвы желудка, от которого у вас не будет многодневной диареи. Или что добавление современной иммунотерапии при старте лечения от запущенного онкологического заболевания в два раза увеличит число пациентов, проживших более 5 лет. Просто представьте: вы знаете, что такие лекарства есть, но вы не можете их назначить или купить!

Какой смысл читать современные научные статьи врачу, когда невозможно применить эти знания на практике? А каково знать, что средство помощи умирающему есть, но оно недоступно в стране?

По словам гендиректора РУП «Управляющая компания холдинга «Белфармпром» Игоря Митрофанова, к концу 2024 года доля отечественных лекарств в аптечной сети Беларуси составляла около 70%, в госпитальном секторе – 90%, а широкий ассортимент лекарств беларуского производства в аптеках обусловлен значительной (в 2-3 раза) разницей в ценах на импортные и отечественные препараты.

Да, нужно экономить деньги человека, не жертвуя качеством лекарства, но призывы замещать все импортные лекарства белорусскими – ужасное и лицемерное решение. Закрывать доступ новых лекарств на рынок, потому что у нас есть, чем лечить такую болезнь, – преступление! Потому что лечение – лечению рознь.

Например, в стране есть противораковые лекарства, однако только современная терапия будет гораздо более эффективна, чем та, которая сегодня стандартно используется в Беларуси. Но проблема как раз в том, что пациенты не могут получить современную терапию: мы отрезаны от лучших достижений мировой медицины и от многих лекарств, доказавших свою эффективность.

Что же в таком случае остается? Либо стараться не болеть (что иногда мало зависит от человека), либо лечиться тем, что есть, либо каким-то образом доставать более современные лекарства.

А лучше всего, конечно, убирать выстроенный «железный занавес», чтобы спасти или вылечить как можно больше людей.

Cтанислав Соловей, «Салідарнасць»

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