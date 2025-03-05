«Вся повестка рушится»: в Кремле испугались 5.03.2025, 9:28

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Возможное соглашение с Вашингтоном подвисло в воздухе.

В Кремле опасаются, что скандал в Овальном кабинете Белого дома между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским может сорвать возможную широкоформатную сделку России и США, рассказали The Moscow Times два действующих российских чиновника и два дипломата.

Начав переговоры с администрацией Трампа, Москва рассчитывала не только закрепить свою победу в войне и подчинение Украины, но и решить множество вопросов — вернуть дипломатов и дипломатическую собственность, добиться снятия санкций, договориться о совместных проектах в Арктике и России, а также получить инвестиции и технологии.

Но теперь возможное соглашение с Вашингтоном подвисло в воздухе. «Мы [Россия] интересны Трампу прежде всего как ключ к решению проблемы — войны в Украине. Если этот пункт выпадает, вся повестка рушится. О чем тогда договариваться?» — сказал российский дипломат.

«Главное, что заводит Трампа, — возможность показать себя человеком, способным решить сложнейшую задачу. Если в этой формуле не будет Украины, она теряет смысл», — отметил другой дипломат.

Российские запросы в переговорах, стартовавших в феврале, значительно превосходят естественные интересы Вашингтона, пояснил собеседник The Moscow Times в российском правительстве: «Контроль за вооружениями Трампа мало интересует. Региональные проблемы? Он без нас с ними разберется. Поэтому радоваться пока рано».

Решение США о приостановке военной помощи Украине, которого Кремль добивался с самого начала войны, в Москве восприняли с долей удивления. «Если США прекратят поставки, это, пожалуй, лучший шаг к миру», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Это решение, которое действительно может подтолкнуть киевский режим к мирному процессу», добавил он.

В новой ситуации Владимир Путин, скорее всего, будет стремиться убедить мировое общественное мнение, что именно Зеленский несет ответственность за продолжение войны, одновременно усиливая давление на фронте, чтобы оккупировать как можно больше украинских территорий, сказал The Moscow Times близкий к Кремлю источник.

«Раз украинская сторона заняла такую позицию, мы должны сделать все, чтобы именно на нее возлагалась вина за затягивание конфликта. Поскольку стратегическая инициатива в наших руках, странно было бы останавливаться. Мы продолжим давить на фронте», — пояснил он.

По словам источника, в Кремле рассчитывают, что рано или поздно Киев сломается — под давлением Белого дома и российских войск, но теперь условия будут хуже, чем до конфликта в Овальном кабинете.

По словам дипломатов, российские контакты с администрацией Трампа продолжаются. «Мы будем продавливать нашу повестку, в надежде, что Зеленский все же вернется в Белый дом — и тогда можно будет прижать его еще сильнее», — сказал дипломатический источник The Moscow Times.

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