Названы три неожиданных продукта, которые только кажутся «здоровыми» 5.03.2025, 9:40

Не успеете моргнуть, как наберете лишний вес.

Когда человек хочет похудеть, он, скорее всего, станет избегать пиццы, чипсов и сладкого. Но диетологи предупреждают, что некоторые продукты только кажутся «здоровыми». На самом деле, они могут добавить много лишних калорий в ваш ежедневный рацион.

Эксперты по вопросам питания на сайте Eat This Not That выделили несколько «подлых» продуктов питания, которые считаются полезными, но часто мешают нам похудеть.

Перекус орехами

Нам давно известно, что лучше перекусывать орехами, чем вредными альтернативами вроде шоколада или чипсов. Но с точки зрения потери веса это совсем не так. Хотя в орехах действительно содержится много питательных веществ, витаминов и минералов, важно подходить к их употреблению умеренно. Диетолог Кимберли Гомер утверждает, что не следует переедать орехи, особенно регулярно.

К примеру, всего лишь в одной чашке миндаля содержится 826 калорий. А съесть такое количество очень просто. Для сравнения, в одном пакетике картофельных чипсов –156 калорий.

Гранола на завтрак

Согласно данным Американской кардиологической ассоциации, рекомендовано съедать в день примерно 1 стакан хлопьев. Однако, эксперты отмечают, что для некоторых видов популярных завтраков следует уменьшить порции, чтобы предотвратить увеличение веса. Гранола – один из них.

К примеру, в стакане гранолы с кокосом и кешью может содержаться около 450 калорий. И это еще до того, как вы добавили в блюдо молоко. Более того, в таком продукте много сахара и мало клетчатки.

Не увлекайтесь растительным молоком

Конечно, если у вас непереносимость лактозы, растительное молоко можно и нужно добавлять в свой рацион. Лучше всего, чтобы это было ореховое и в умеренных количествах.

Однако такой продукт содержит немало других веществ, которые могут бросить нашей талии настоящий вызов. В частности, добавленные жиры и сахар. Хотя растительное молоко считается безопасным, некоторые исследователи связывают его с проблемами с кишечником. Например, потому, что оно содержит полисорбат 80 и карбоксиметилцеллюлозу. Всего лишь в одной порции овсяного жирного молока содержится 9 граммов жира, что более чем в 9 раз превышает количество жира в однопроцентном коровьем молоке.

