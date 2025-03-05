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Как работает «датская модель» предоставления военной помощи Украине: детали

  • 5.03.2025, 9:59
  • 1,690
Как работает «датская модель» предоставления военной помощи Украине: детали

К проекту уже присоединились несколько стран.

В 2024 году партнеры начали закупать оружие для Украины напрямую у украинских производителей. Первой это сделала Дания, к проекту уже присоединились другие страны - Нидерланды, Швеция, Норвегия, Канада и страны Балтии.

Об этом говорится в материале РБК-Украина.

Через «датскую модель» профинансировано производство критически важного вооружения, в частности самоходных артиллерийских установок «Богдана». Такие закупки фокусируются на том, что может быть быстро произведено и применено на фронте - дроны и артиллерия.

«Для осуществления финансирования стороны согласовывают перечень вооружений и сумму финансирования на основе предоставленных украинской стороной предложений, которые определяются на основе потребностей Сил безопасности и обороны Украины и возможностей украинских оружейников», - объяснили РБК-Украина принцип работы «датской модели» в Минстратегпроме.

В прошлом году по «датской модели» было использовано более 500 млн долларов из общей суммы в 1,5 млрд долларов. Сейчас идет работа по потенциальному расширению возможностей проекта.

В компании «Украинская бронетехника», которая производит бронеавтомобили, дроны, боеприпасы и другую технику, подтвердили РБК-Украина, что «датская модель» на сегодня - это работающий и достаточно эффективный механизм помощи. Она реализуется в двух форматах, в зависимости от источника финансирования.

Первый формат предполагает, что средства на закупку оружия собираются партнерами - Данией, Норвегией и другими странами. Второй формат - закупки оружия осуществляются за доходы от замороженных российских активов.

«К примеру, за средства, которые мы получаем от замороженных российских активов, можно финансировать продукцию, которая поставляется с апреля по октябрь. Классическая «датская модель», когда деньги собираются странами, не имеет таких ограничений», - пояснили в компании.

Прямое финансирование - это возможность европейских партнеров определять тип продукции, который контрактуется, и финансировать его закупку в определенном количестве. Но контракт с производителем заключает Министерство обороны или Агентство оборонных закупок (АОЗ), которые и определяют приоритетную потребность.

Производство оружия в Украине

Стоит отметить, что во время войны Украина нарастила производство оружия. Кроме отечественных компаний, оружие для Украины производят также в странах-партнерах на совместных производствах.

Также на территории Украины открываются филиалы иностранных компаний. Как известно, немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует построить в Украине три завода.

Украинские компании производят дроны, бронетехнику, артиллерию, боеприпасы и другое вооружение. Кроме того, Украина усилила ракетную программу.

Как сообщал президент Владимир Зеленский, украинские ракеты «Паляныця», «Пекло» и «Рута» уже применяются, баллистика еще готовится.

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