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Стрельба под Махачкалой: в Дагестане напали на полицейский участок

  • 5.03.2025, 10:10
  • 1,294
Стрельба под Махачкалой: в Дагестане напали на полицейский участок

В районе населенного пункта Семендер объявили «режим контртеррористической операции».

На окраине столицы Республики Дагестан Махачкале (РФ) произошла стрельба и произошло нападение группы неизвестных на полицейский участок. В районе населенного пункта Семендер объявили режим контртеррористической операции (КТО).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на администрацию города Махачкала и росСМИ.

По данным российской стороны, в поселке Семендер Кировского района Махачкалы силовики проводят оперативно-розыскные мероприятия с целью выявления и задержания неизвестных, которые атаковали местный полицейский участок. Режим КТО там был объявлен 5 марта с 00:25 по местному времени.

«Оперативный штаб в Дагестане обращается ко всем жителям республики с просьбой о повышении бдительности и оказании всесторонней поддержки правоохранительным органам в решении задач по борьбе с экстремизмом и терроризмом», - говорится в заявлении городской администрации.

Также в ведомстве отметили, что во время КТО и до особого распоряжения будут действовать «специальные меры и временные ограничения».

Как передает местный Telegram-канал «Нетипичная Махачкала Дагестан», в перестрелке в Семендере участвовали несколько молодых людей и сотрудники полиции.

После этого росмедиа рассказали, что силовики начали «операцию по ликвидации угрозы».

Российская пресса пишет, что по предварительным данным, 4 человека «планировали нападение» на один из объектов полиции в Кировском районе Махачкалы, и когда силовики попытались их задержать, началась перестрелка.

В пабликах Махачкалы также рассказывают, что подозреваемые были заблокированы на окраине Семендера.

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