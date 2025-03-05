Стрельба под Махачкалой: в Дагестане напали на полицейский участок 5.03.2025, 10:10

1,294

В районе населенного пункта Семендер объявили «режим контртеррористической операции».

На окраине столицы Республики Дагестан Махачкале (РФ) произошла стрельба и произошло нападение группы неизвестных на полицейский участок. В районе населенного пункта Семендер объявили режим контртеррористической операции (КТО).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на администрацию города Махачкала и росСМИ.

По данным российской стороны, в поселке Семендер Кировского района Махачкалы силовики проводят оперативно-розыскные мероприятия с целью выявления и задержания неизвестных, которые атаковали местный полицейский участок. Режим КТО там был объявлен 5 марта с 00:25 по местному времени.

«Оперативный штаб в Дагестане обращается ко всем жителям республики с просьбой о повышении бдительности и оказании всесторонней поддержки правоохранительным органам в решении задач по борьбе с экстремизмом и терроризмом», - говорится в заявлении городской администрации.

Также в ведомстве отметили, что во время КТО и до особого распоряжения будут действовать «специальные меры и временные ограничения».

Как передает местный Telegram-канал «Нетипичная Махачкала Дагестан», в перестрелке в Семендере участвовали несколько молодых людей и сотрудники полиции.

После этого росмедиа рассказали, что силовики начали «операцию по ликвидации угрозы».

Российская пресса пишет, что по предварительным данным, 4 человека «планировали нападение» на один из объектов полиции в Кировском районе Махачкалы, и когда силовики попытались их задержать, началась перестрелка.

В пабликах Махачкалы также рассказывают, что подозреваемые были заблокированы на окраине Семендера.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com