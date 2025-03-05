Миротворческие войска в Украине будут размещаться на границе с Беларусью
- 5.03.2025, 10:15
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Для предотвращения повторного вторжения.
Контингент иностранных войск, который может быть направлен в Украину в качестве миротворческой миссии, вряд ли будет размещаться по линии фронта.
Об этом 4 марта заявил внефракционный народный депутат Украины Александр Юрченко в студии «Новини.LIVE».
Миротворческие войска, по его словам, вероятно, будут размещены на Волыни, в Сумской, Черниговской и Харьковской областях.
«То есть где мы можем ожидать повторного вторжения из Беларуси. Это нам даст возможность проведения ротаций тех, кто сейчас защищает наши границы, сдерживая силы [российских войск]», – пояснил Юрченко.
В этом случае это позволит украинским войскам увеличить свою численность на тяжелых участках фронта и проводить контрнаступательные операции, предположил нардеп.