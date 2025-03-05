Зеленский заявил о стремлении к новым переговорам с США
- 5.03.2025, 10:22
Украина готова подписать соглашение об ископаемых.
Президент США Дональд Трамп заявил перед членами Конгресса вечером во вторник, 4 марта (по времени Вашингтона), что Украина хочет вернуться к ранее сорванному подписанию с Соединенными Штатами соглашения о редкоземельных металлах, передает «Немецкая волна».
По словам Трампа, он «буквально только что» получил важное письмо от президента Украины Владимира Зеленского. «Что касается соглашения о сырье и безопасности, Украина готова подписать его в любое время», - подчеркнул Трамп.
Кроме того, американский президент заявил, что в послании к нему Зеленский подтвердил свою готовность вести переговоры с Россией о завершении войны. «В письме говорится, что Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить прочный мир», - сказал Трамп. В то же время, по его словам, и из России были получены «сильные сигналы» о том, что правительство страны готово к миру. О приостановке военной помощи Украине Трамп не произнес ни слова.
Глава Белого дома также обвинил Европу в том, что она потратила больше средств на покупку российских нефти и газа, чем на помощь Украине в ее оборонительной войне против РФ. По его утверждению, страны ЕС выделили на помощь Украине в войне «100 миллиардов долларов», в то время как прежнее правительство демократа Джо Байдена - 350 миллиардов. Демократы, присутствовавшие в зале Конгресса с этим утверждением Трампа не согласились. В целом аудитория была разделена приблизительно поровну - вся ее левая часть, состоящая из республиканцев, практически каждое высказывание президента США приветствовала стоя аплодисментами, а правая - сидя и с негодованием.
Зеленский поручил официально узнать об остановке помощи США
Ранее в тот же день Владимир Зеленский поручил украинским представителям получить от США официальную информацию, действительно ли те приостановили военную помощь Украине. С такими словами украинский президент выступил в видеообращении из Киева.
«Сегодня у многих один вопрос - что будет дальше с помощью от Америки. Я поручил министру обороны Украины, руководителям наших разведок, дипломатам связаться со своими коллегами в США и получить официальную информацию. Люди не должны гадать. Украина и Америка заслуживают важного диалога, четкой позиции друг друга», - заявил Зеленский.
Зеленский заявил о стремлении к новым переговорам с Трампом
Днем 4 марта Владимир Зеленский заявил, что готов вернуться за стол переговоров с Дональдом Трампом, и выдвинул собственный план перемирия в Украине. «Украина готова сесть за стол переговоров как можно скорее, чтобы приблизить прочный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы. Моя команда и я готовы работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы добиться прочного мира», - написал Зеленский.
Он в очередной раз поблагодарил США и лично Трампа за помощь Украине и признал, что переговоры 28 февраля в Белом доме «прошли не так, как предполагалось». «Жаль, что так получилось. Пришло время все исправить. Мы хотели бы, чтобы будущее сотрудничество и общение были конструктивными», - указал Зеленский.
«Что касается соглашения о полезных ископаемых и безопасности, Украина готова подписать его в любое время и в любом удобном формате. Мы рассматриваем это соглашение как шаг к большей безопасности и надежным гарантиям безопасности, и я искренне надеюсь, что оно будет работать эффективно», - резюмировал политик.
Спор в Белом доме и реакция Европы
28 февраля Зеленский, Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс вступили в словесную перепалку в ходе встречи в Овальном кабинете Белого дома. Трамп обвинил Зеленского в неблагодарности, неготовности к миру и пригрозил выйти из переговорного процесса по Украине, если Киев не заключит сделку. Зеленский досрочно покинул переговоры, так и не подписав соглашение о ресурсах.
В ночь на 4 марта мировые информагентства и американские СМИ сообщили, что Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине.