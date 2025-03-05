Нападающий «Калгари» отметил важность гола Егора Шаранговича
- 5.03.2025, 10:26
Шайба белоруса стала победной во встрече.
Нападающий «Калгари» Назем Кадри после поединка регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (6:3) отметил важность гола белорусского форварда «Флэймз» Егора Шаранговича.
Шайба белоруса стала победной во встрече, пишет belarushockey.com.
— Это был важный четвертый гол Шарки [Егор Шарангович].
Очевидно, что у соперника был небольшой импульс, они забили пару шайб подряд, и это [гол Шаранговича] нас успокоило.
Когда мы будем забивать всем составом, наc будет сложно победить, — цитирует Кадри пресс-служба клуба.