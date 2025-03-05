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Нападающий «Калгари» отметил важность гола Егора Шаранговича

  • 5.03.2025, 10:26
Нападающий «Калгари» отметил важность гола Егора Шаранговича
Егор Шарангович

Шайба белоруса стала победной во встрече.

Нападающий «Калгари» Назем Кадри после поединка регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (6:3) отметил важность гола белорусского форварда «Флэймз» Егора Шаранговича.

Шайба белоруса стала победной во встрече, пишет belarushockey.com.

— Это был важный четвертый гол Шарки [Егор Шарангович].

Очевидно, что у соперника был небольшой импульс, они забили пару шайб подряд, и это [гол Шаранговича] нас успокоило.

Когда мы будем забивать всем составом, наc будет сложно победить, — цитирует Кадри пресс-служба клуба.

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