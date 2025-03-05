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Арабский саммит поддержал план Египта по сектору Газа

  • 5.03.2025, 10:31
Арабский саммит поддержал план Египта по сектору Газа

Пятилетний проект идет вразрез с предложением Трампа.

Участники чрезвычайного саммита Лиги арабских государств поддержали египетский план по восстановлению разрушенного войной с Израилем сектора Газа, который потребует затрат в 53 миллиарда долларов (порядка 50,5 млрд евро) и не предполагает переселения палестинцев.

О принятом решении по итогам саммита в Каире заявил во вторник, 4 марта, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, передает «Немецкая волна».

Как отмечает агентство Reuters, этот пятилетний план резко контрастирует с озвученным ранее видением президента США Дональда Трампа о «ривьере Ближнего Востока», согласно которому предполагается массовое перемещение жителей сектора Газа в «дружественные» арабские страны.

В своей речи президент Египта выразил уверенность, что Трамп также может способствовать мирному урегулированию в регионе - несмотря на то, что предложение американского президента подверглось резкой критике со стороны представителей арабских стран. «Настоящего мира не будет без создания палестинского государства, - заявил ас-Сиси на открытии саммита. - Мир не будет достигнут силой и не может быть навязан».

Что известно о египетском плане восстановления

По оценке ООН, в результате войны сектор Газа оказался завален более чем 50 миллионами тонн обломков построек, повреждено или разрушено свыше 70 процентов зданий. Согласно 112-страничному проекту документа, с которым ознакомились агентства dpa и Reuters, первоначальный шестимесячный этап восстановления будет направлен на разбор завалов и установку временного жилья и обойдется примерно в 3 миллиарда долларов. На первом этапе план предусматривает строительство 200 тысяч единиц жилья в секторе Газа в течение следующих двух лет, на втором этапе будет построено еще столько же. В документе содержится призыв к международному сообществу и донорам оказать оперативную помощь. Предполагается, что ключевую роль в этом могут сыграть Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.

К 2030 году план предусматривает строительство сотен тысяч новых домов, в которых будут проживать до 3 миллионов человек, а также аэропорта, промышленных зон, отелей и парков. Президент Египта заявил, что его страна совместно с палестинцами сформировала административный комитет, состоящий из палестинских экспертов. Этот комитет должен контролировать гуманитарную помощь и управлять сектором Газа «на переходной основе до возвращения Палестинской администрации».

Представители радикального исламистского движения ХАМАС приветствовали план Египта по восстановлению сектора Газа, а министерство иностранных дел Израиля резко раскритиковало декларацию саммита. «Жестокая террористическая атака ХАМАС, в результате которой погибли тысячи израильтян и были похищены сотни людей, не упоминается, и нет никакого осуждения этой убийственной террористической организации», - говорится в его заявлении.

Предложение Трампа о контроле над сектором Газа

Месяц тому назад Дональд Трамп, принимая в Белом доме премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, заявил, что США возьмут под свой контроль сектор Газа и будут «нести ответственность за демонтаж всех опасных неразорвавшихся бомб и другого оружия», превратив прибрежную полосу в «ривьеру Ближнего Востока». «Мы будем его развивать, создадим тысячи рабочих мест. Это будет то, чем весь Ближний Восток сможет гордиться», - добавил Трамп.

Предложение Трампа вызвало критику со стороны политиков в США и других странах, в том числе в Германии. В частности, сенатор-демократ Крис Мёрфи заявил, что американский президент «сошел с ума».

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