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В Поставах жителей призывают создать «необходимый запас воды»

  • 5.03.2025, 10:42
В Поставах жителей призывают создать «необходимый запас воды»

Сегодня в городе пройдут ремонтные работы на водопроводных сетях.

В Поставах жителей призывают создать «необходимый запас воды». 5 марта в городе пройдут ремонтные работы на водопроводных сетях. Поэтому водоснабжение части горожан приостановлено, сообщает «Еврорадио». В списке девять улиц и два переулка.

Сколько будут продолжаться ремонтные работы, неизвестно. Местные власти только пишут, что воды не будет «до [их] завершения». А когда она наконец появится, прогнозируются проблемы с ее качеством.

Подобные аварии происходят по всей стране (накануне — в Фаниполе в Дзержинском районе). Инфраструктура требует обновления, а деньги получают в первую очередь силовики.

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