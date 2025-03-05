«Золотой купол»: Трамп анонсировал мощную систему ПВО над США 2 5.03.2025, 10:55

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Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Рональд Рейган хотел сделать это давно.

Президент США Дональд Трамп попросил профинансировать «Золотой купол». Он утверждает, что это очень важно для защиты будущего американцев.

Об этом американский лидер Дональд Трамп сказал во время выступления в Конгрессе США.

«Рональд Рейган хотел сделать это давно, но технологий еще не было. Сейчас у нас технологии, и это прекрасно. Многие имеют эту технологию, и в США она тоже должна быть. Очень важно, чтобы в этом опасном мире у нас была возможность защищать своих граждан», — подчеркнул он.

Напомним, президент США Дональд Трамп выступил перед американским Конгрессом в ночь на 5 марта 2025 года. ТСН.ua собрал для вас самые главные тезисы главы американской нации.

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