Определен электрокар, которым довольны почти все владельцы 5.03.2025, 11:05

1,412

иллюстративное фото

Эта модель вызвала меньше всего нареканий.

Масштабный опрос, проведенный компанией JD Power, свидетельствует, что количество владельцев авто, которые разочаровались в своем выборе электрокара, существенно снизилось. А моделью, которая вызвала меньше всего нареканий, было определено BMW iX.

Последнее исследование опыта владения электромобилем в (EVX), которое проводится в США уже пятый год подряд, показало, что, после прошлогоднего падения удовлетворенности своим авто среди владельцев BEV, ситуация значительно улучшилась.

«Среди владельцев BEV для массового рынка удовлетворенность выросла на 86 пунктов за год (396), поскольку развитие инфраструктуры продолжается, а бренды получают выгоду от открытия сети Tesla Supercharger. Удовлетворенность наличием общественного зарядного устройства самая высокая среди владельцев премиальных BEV (551)», — сообщает JD Power .

Среди 10 названных в исследовании лучших моделей BEV, которые были определены по наименьшему количеству сообщений о проблемах, семь относятся к сегменту массового рынка, и только 3 — к премиум-сегменту.

Лучшей маркой второй год подряд стала BMW. Ее модель iX занимает самую высокую позицию в общем зачете и самую высокую в сегменте премиальных BEV с результатом 790 баллов из 1000. BMW i4 занимает второе место (783 балла), а Rivian R1S — третье место (770 баллов). Hyundai IONIQ 6 занимает самое высокое место в сегменте BEV для массового рынка с результатом 751. Kia EV6 (743) занимает второе место, а Chevrolet Equinox EV (737) — третье.

Исследование также продемонстрировало определенное постоянство рынка электрокаров. Подавляющее большинство тех, кто впервые покупает электромобиль, потом не возвращаются к ДВС.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com