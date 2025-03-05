В Беларуси наблюдаются проблемы с интернетом
- 5.03.2025, 11:18
Власти переодически блокируют VPN.
В Беларуси после так называемых выборов периодически пропадает интернет и блокируется VPN, рассказала читательница сайта Charter97.org:
— Как-то недавно разговаривала со своей приятельницей из Пинска, а она мне говорит: «Знаешь, Оксана, у нас, начиная с вечера пятницы и до вечера воскресенья начинает плохо работать интернет и не работает VPN. В понедельник все снова восстанавливается».
Выходит, что если в конце недели у вас свободное время, то невозможно ничего почитать в интернете, так как все независимые ресурсы заблокированы.
В эти дни такая же история случилась и в нашем регионе. Интернет есть, а новости прочитать не можем. Думаю, меня, как уверенную пользовательницу, такая мелочь не может остановить. Однако не получилось. В воскресенье вечером VPN начал действовать.