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В Беларуси наблюдаются проблемы с интернетом

  • 5.03.2025, 11:18
В Беларуси наблюдаются проблемы с интернетом

Власти переодически блокируют VPN.

В Беларуси после так называемых выборов периодически пропадает интернет и блокируется VPN, рассказала читательница сайта Charter97.org:

— Как-то недавно разговаривала со своей приятельницей из Пинска, а она мне говорит: «Знаешь, Оксана, у нас, начиная с вечера пятницы и до вечера воскресенья начинает плохо работать интернет и не работает VPN. В понедельник все снова восстанавливается».

Выходит, что если в конце недели у вас свободное время, то невозможно ничего почитать в интернете, так как все независимые ресурсы заблокированы.

В эти дни такая же история случилась и в нашем регионе. Интернет есть, а новости прочитать не можем. Думаю, меня, как уверенную пользовательницу, такая мелочь не может остановить. Однако не получилось. В воскресенье вечером VPN начал действовать.

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