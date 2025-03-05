Спикер Джонсон: Зеленский возвращается за стол переговоров с Трампом 4 5.03.2025, 11:32

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Украина готова подписать соглашение о недрах.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон обсудил с американским президентом Дональдом Трампом заявление президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот выразил готовность страны сесть за стол переговоров и высказал сожаление за спор в Белом доме. Об этом Джонсон заявил 4 марта в эфире Fox News, часть которого спикер опубликовал на своем YouTube-канале.

В своем заявлении 4 марта Зеленский выразил сожаление, что встреча с Трампом в Белом доме 28 февраля прошла «не так, как предполагалось», и добавил, что «пришло время сделать все правильно». Также он заявил, что Украина готова подписать со Штатами соглашение о недрах «в любое время и в любом удобном формате».

«Я говорил с президентом Трампом об этом около двух часов назад, и, когда Зеленский сделал заявление, я сказал: «Господин президент, это именно то, что он должен был сказать». Я имею в виду, что он фактически уже извинился перед президентом за то, как все произошло в Овальном кабинете несколько дней назад, и он возвращается за стол переговоров», – сказал Джонсон.

Он заявил, что со стороны Зеленского будет «очень мудро» принять сделку о совместной с Америкой разработке редкоземельных металлов.

«С его стороны очень мудро принять эту сделку. Это лучший возможный сценарий, который может принести мир в этот конфликт. И как только президент Трамп усадит Зеленского за стол переговоров, он усадит за стол переговоров и Путина, и мы решим этот вопрос», – считает Джонсон.

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