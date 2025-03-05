Польша ввела санкции против еще одного экспортера белорусских удобрений 5.03.2025, 11:35

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Компания начала свою деятельность в апреле 2024-го года.

Министерство внутренних дел и администрации Польши приняло решение о внесении белорусской компании ООО «МетаТрэйдингПром» в санкционный список. Польские власти обвинили компанию в обходе санкций, наложенных на белорусского производителя удобрений «Гродно Азот», и, как следствие, в «косвенной поддержке» действий России против Украины.

Как следует из документа, «МетаТрэйдингПром» начала свою деятельность в апреле 2024 года, заявив в качестве основного вида деятельности оптовую торговлю. В ноябре того же года компания добавила в реестр производство удобрений, пишет «Телеграф».

Польская сторона утверждает, что в октябре 2024 года «МетаТрэйдингПром» начала экспортировать в Польшу карбамид (мочевину), указав в качестве места производства город Гродно. За месяц компания поставила в Польшу около 11,3 тыс. тонн продукции, став одним из крупнейших поставщиков карбамида из Беларуси.

Польские власти посчитали, что «МетаТрэйдингПром» не могла самостоятельно производить карбамид в таких объёмах, поскольку это требует мощного и сложного промышленного производства, а создание такого производства за несколько месяцев — нереально.

Польша утверждает, что «Гродно Азот» — единственный крупный производитель карбамида в Беларуси — и «МетаТрэйдингПром», вероятно, закупала продукцию у него и перепродавала в Польшу, обходя таким образом санкции, наложенные на «Гродно Азот».

Польская сторона сослалась на сертификат о собственном производстве, который выдан «МетаТрэйдингПром». В нём указан адрес производства, который совпадает с компанией, что гранулирует сырьё «Гродно Азота».

В обосновании решения отмечается, что «Гродно Азот» находится под санкциями ЕС.

В результате Польша ввела против «МетаТрэйдингПром» следующие санкции:

• Заморозка всех активов и экономических ресурсов компании на территории Польши.

• Запрет на любые экономические отношения с компанией для польских физических и юридических лиц.

• Запрет на участие в процедурах государственных закупок в Польше.

Санкции подразумевают и недопуск в Польшу представителей компании.

В решении польского министерства сказано, что у «МетаТрэйдингПром» есть возможность оспорить решение в суде в Варшаве в течение 30 дней.

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