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«Каково было удивление, когда мне ответили по-белорусски»

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  • 5.03.2025, 11:59
  • 3,872
«Каково было удивление, когда мне ответили по-белорусски»

Белорусы по-настоящему достойная нация.

Читательница сайта Charter97.org рассказала о поездке в Минск и неожиданном разговоре, который заставил ее гордиться белорусами:

— Я расту в своих глазах вместе с вами, мои соотечественники.

Время от времени вынуждена ездить в столицу по делам. А раз я уже в зрелом возрасте, пользоваться навигацией не очень умею, чаще пользуюсь языком.

Чтобы спросить дорогу, я обратилась к молодому человеку лет 30. Спросила по-белорусски. И каково же было мое удивление, когда в ответ он мне улыбнулся и ответил по-белорусски.

Парень не просто ответил мне, а подъехал со мной на автобусе и даже помог мне дальше найти троллейбусное направление. Мы расстались, такое ощущение, как друзья. Мне хотелось его обнять как своего сына.

Села я в троллейбус и растрогалась. А после выпрямила плечи, оглянулась вокруг на пассажиров и подумала: «Белорусы, как же я вас люблю!»

Мы действительно достойная нация. Достойна того, чтобы жить в свободном мире, гордиться своими героями и занять почетное место среди европейских стран.

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