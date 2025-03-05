закрыть
5 марта 2025, среда, 12:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Макрон и Стармер готовы посетить США с Зеленским для презентации мирного плана

3
  • 5.03.2025, 12:14
  • 1,448
Макрон и Стармер готовы посетить США с Зеленским для презентации мирного плана
Фото: Getty Images

Европа создает единый фронт по мирному плану для Украины.

Премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон готовы поехать в США вместе с президентом Владимиром Зеленским. Они могут представить мирный план.

Об этом сообщает Daily Mail.

По данным источников издания, Стармер и Макрон готовы поехать в Вашингтон с Зеленским уже на следующей неделе, чтобы представить президенту США Дональду Трампу единый фронт по мирному плану.

В частности, дипломатические источники Daily Mail подтвердили, что прекращение огня может начаться с прекращения воздушных и морских бомбардировок с обеих сторон. Источник сообщил, что большую часть вреда пока наносят российские воздушные беспилотники и ракеты.

«В случае успеха обе стороны перейдут к прекращению огня на суше, которое, по словам источника, будет «труднее проверить и легче сорвать», - пишет Daily Mail.

В частности, Стармер надеется убедить Трампа гарантировать безопасность «поддержку» со стороны США, которая бы позволила Британии, Франции и другим членам формирующейся «коалиции желающих» отправить свои войска для поддержания мира в Украине, не опасаясь немедленного нападения со стороны российских сил.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путь к миру — демонтаж диктатур
Путь к миру — демонтаж диктатур Андрей Санников
Визит Зеленского закончился победой Украины
Визит Зеленского закончился победой Украины Юрий Фельштинский
Академиев не кончали
Академиев не кончали Ирина Халип
Путин торгует краденым
Путин торгует краденым Виталий Портников