Макрон и Стармер готовы посетить США с Зеленским для презентации мирного плана 3 5.03.2025, 12:14

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Фото: Getty Images

Европа создает единый фронт по мирному плану для Украины.

Премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон готовы поехать в США вместе с президентом Владимиром Зеленским. Они могут представить мирный план.

Об этом сообщает Daily Mail.

По данным источников издания, Стармер и Макрон готовы поехать в Вашингтон с Зеленским уже на следующей неделе, чтобы представить президенту США Дональду Трампу единый фронт по мирному плану.

В частности, дипломатические источники Daily Mail подтвердили, что прекращение огня может начаться с прекращения воздушных и морских бомбардировок с обеих сторон. Источник сообщил, что большую часть вреда пока наносят российские воздушные беспилотники и ракеты.

«В случае успеха обе стороны перейдут к прекращению огня на суше, которое, по словам источника, будет «труднее проверить и легче сорвать», - пишет Daily Mail.

В частности, Стармер надеется убедить Трампа гарантировать безопасность «поддержку» со стороны США, которая бы позволила Британии, Франции и другим членам формирующейся «коалиции желающих» отправить свои войска для поддержания мира в Украине, не опасаясь немедленного нападения со стороны российских сил.

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