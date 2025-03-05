«Сами в шоке, что получилось так красиво» 1 5.03.2025, 12:32

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Минчане превратили старый ржавый гараж в целый банный комплекс.

Глядя на банный комплекс, который стоит на загородном участке минчанина Андрея, невозможно даже представить, что его история началась со старого ржавого гаража. Стильные деревянные фасады, большая терраса, крытый дровяник и тематический декор — все выглядит очень добротно. Но стартовало все именно с металлической конструкции, которой нужно было найти применение, а также с большой любви к банной эстетике. «Вижу цель — не вижу препятствий», — подумал Андрей и в 2023 году приступил к исполнению задуманного. Что получилось. Что в итоге получилось — смотрите в репортаже Onlíner.

Старая добрая традиция из детства

Детство Андрея прошло в деревне. Свои домики в белорусских селах были у его родственников как по маминой, так и по папиной линии. Бабушка со стороны папы жила в деревне под Слуцком — это примерно 120 км от Минска. Особенностью местности являлось то, что все ее жители в советское время ходили в большую общественную баню. А вот у бабушки со стороны мамы, которая жила в деревне в Витебской области, собственная баня в доме растапливалась всегда. Так как общественная находилась слишком далеко, почти все соседи построили себе такое благо.

— В детстве нас традиционно привозили летом в деревню к бабушке, — вспоминает мужчина. — Там мы ходили в баню. Каждое воскресенье — банный день! Поэтому такое времяпрепровождение я с тех пор очень люблю.

Во взрослом возрасте Андрей уже со своей супругой не забывал о корнях и регулярно погружался в деревенские вайбы.

— Мы постоянно ездили в деревню возле Слуцка поле рабочих будней в Минске. Что-то делали по дому, сажали огород, отдыхали. Выделяли на этот отдых все выходные.

Металлический гараж первоначально принадлежал родителям жены, но долгое время стоял возле дома без надобности. Заприметив такую неприглядную, но весьма ценную конструкцию, Андрей начал размышлять, что же с ней интересного можно сотворить.

— Мы тогда с женой посидели, подумали и решили, что привезем его к нам в деревню возле Слуцка и поставим на участке. Места свободного там было много. Привезли, поставили — и забыли.

Со временем стало понятно, что душа требует возвращения старой доброй традиции париться в баньке в деревне. Соединив одно с другим, супруги пришли к выводу — надо гараж переделать в баню!

Начало переделки

К процессу решили подходить поэтапно: сначала проведение всех функциональных работ, чтобы можно было начать париться, а потом уже — наведение красоты.

Супруги своими силами убрали из гаража весь хлам, положили пол, утеплили стены, обшили их вагонкой. Затем прикинули, как разделить пространство таким образом, чтобы в итоге нашлось место не только для парного помещения, но и для комнаты отдыха.

— Когда появилась парная, мы начали приезжать сюда по выходным и заодно париться. Получившаяся баня нам понравилась: пар хороший, тепло тоже держится хорошо.

Однажды супруги поняли: банные процедуры им настолько по душе, что хочется проводить их почаще. Но минский рабочий график позволял приезжать в деревню под Слуцком лишь на выходные.

— Поэтому мы приостановили постройку бани и начали заниматься поиском участка возле Минска. Нашли его в садовом товариществе Дзержинского района — в 20 км от столицы. На участке стоял небольшой деревянный домик, в котором вполне можно было ночевать. Сюда же мы привезли нашу недоделанную баню и продолжили ее ремонтировать. Решили: сначала баня, потом все остальное. Когда она будет полностью готова, тогда и приступим к ремонту дома, строительству ограждения, дорожек и так далее.

Таким образом, уже превратившаяся из гаража в баню постройка нашла свое третье место дислокации.

Никакого проекта — только импровизация

Когда баня обрела свое гармоничное место жительства, процесс ее обустройства пошел живее. За короткий период владельцы залили под нее фундамент, соорудили террасу и приступили к внешнему облику.

Андрей уточняет, что баня возводилась интуитивно, без четкого плана. Идеи возникали в процессе стройки.

— Одно могу сказать точно: без документации строить очень тяжело. В любом похожем деле нужен проект — нарисованный, рассчитанный, обдуманный.

Но если есть желание, соорудить баню можно на основе чего угодно: построить каркасник с нуля, взять металлический гараж, применить какой-нибудь контейнер, собрать из блоков, из бруса… Вариантов много.

По словам Андрея, строя на участке баню, важно принять во внимание ее расположение относительно солнца. Так как комната отдыха расположилась на солнечной стороне, в хорошую погоду в ней всегда тепло и светло.

— После того как закончили с окнами, обшили фасад брусом, накрыли крышу металлочерепицей, сделали летнюю кухню, поставили возле бани мангал, соорудили купель из еврокуба с подогревом от самодельной печки.

Затраты — два года работы и около $10 000

Зимой 2024 года баня обрела свой завершенный вид. За два года собственными силами и исключительно своими руками минчане создали отдушину, которая радует их почти каждый день. Андрей признается: подсчеты затрат они перестали вести давным-давно. Бюджет не планировался, потому что изначально не было ни проекта, ни представления о конечном результате, а необходимые материалы покупались по мере надобности.

— Нужен сегодня кирпич — поехали и купили. Нужен клей — поехали и купили. А завтра, например, понадобилось пять досок, десять планок — поехали и купили.

Примерная стоимость всех материалов, по словам Андрея, — около $10 000. Но затраты полностью себя оправдали и окупили.

— Сами в шоке, что получилось так красиво. Сейчас пересматриваем фотографии и не можем поверить, что полноценный банный комплекс когда-то был металлическим гаражом. Результат превзошел все наши ожидания. Баня получилась просто огонь! Мы ее называем не баней, а банным комплексом. Изначально гараж был размером 3 на 5 метров, а сейчас одна только терраса занимает гораздо большую площадь.

Довольны не только мы, но и друзья, товарищи, родственники. Все удивляются, как можно из старого ржавого гаража сделать такую шикарную баню!

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