Макрон выступит с обращением к нации 1 5.03.2025, 12:37

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Эмманюэль Макрон

Обращение французского президента будет накануне саммита по обороне и Украине.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступит с обращением к нации. Обращение запланировано на 20 часов по местному времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Макрона в сети Х.

«В это время большой неопределенности, когда мир сталкивается с величайшими проблемами, я выступлю перед вами сегодня вечером», - написал Макрон.

Обращение французского президента запланировано в то время, когда лидеры Европейского Союза готовятся провести 6 марта специальный саммит, посвященный обороне и Украине.

Страны Европы прилагают все усилия для увеличения расходов на оборону и поддержки Украины в ее войне против вторгшихся российских войск на фоне растущих сомнений относительно приверженности администрации США защите Европы.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп приостановил военную помощь Киеву, что стало его последним шагом, направленным на то, чтобы изменить политику США и занять более примирительную позицию в отношении России.

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