Политолог: Лукашенко то вел себя, как деревенский сумасшедший, то вилял хвостом 5.03.2025, 12:43

Диктатор отчаянно пытался понравиться Трампу.

Политический обозреватель Дмитрий Болкунец посмотрел интервью Александра Лукашенко американскому блогеру Марио Науфалу и изложил свои впечатления в коротком посте в своем телеграм-канале.

«Лукашенко пригласил англоязычного блогера в Минск, что для него крайне редко, вероятно, за особую плату. За 82 минуты эфира более 100 раз произнес Трамп, - написал Дмитрий Болкунец. - В какие-то моменты казалось, что Лукашенко завиляет хвостом, лишь бы Трампу понравиться.

А иногда он вел себя, как деревенский сумасшедший, который пытался поучать Трампа, как нужно себя вести в мировой политике. Он даже напрашивался на поездку к Трампу, чтобы «научить его» политике. Сочинял, что поддерживал Трампа на выборах, хотя это не так и раньше называл его дураком. Почти каждую минуту звучало «Трамп, Трамп, Трамп», и пару раз прозвучало Маск».

По мнению аналитика, Александр Лукашенко хочет, чтобы его «заметили в Вашингтоне».

«Похоже, что вопросы для этого интервью составлял не Марио, а Эйсмонт и Наталья Петкевич. Блогера выбрал Коля. Всё выглядело как тщательно подготовленная постановка, где все вопросы и ответы были заранее спланированы. Получилось выступление сумасшедшего в сельском клубе», - иронизирует Болкунец.

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