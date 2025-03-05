Сказочная головоломка: не все найдут чудака среди голубей за 5 секунд
- 5.03.2025, 12:45
Придется действовать очень быстро.
Головоломки и оптические иллюзии заставляют нас сомневаться в собственном восприятии и проверяют скорость нашего мышления.
Перед вами изображение, с которого на вас смотрят множество белых голубей, пишет УНИАН. Они расположены хаотично, заполняя все пространство. Благодаря сходству их форм и цветов, глаза быстро теряют фокус, что затрудняет поиск деталей.
Ваша задача - за пять секунд найти на этом рисунке петуха. Он спрятан среди голубей, и его непросто заметить с первого взгляда.
Помните о внимательности к деталям - петуха можно узнать по характерному гребню и клюву.