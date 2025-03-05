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«Работала по 12 часов в день, а зарплата — 1000 рублей»

  • 5.03.2025, 12:45
«Работала по 12 часов в день, а зарплата — 1000 рублей»

Белоруска — о работе в детском саду:

Читательница сайта Charter97.org рассказала о разговоре с уехавшей в Польшу подругой. Эмигрантка спросила, действительно ли в Беларуси растут зарплаты, как рассказывают белорусские госСМИ:

— Я вышла из себя. Может, если бы моя зарплата хоть немного приближалась к цифре 1500 рублей, я воспринимала бы этот разговор спокойнее. Но ведь нет.

Я работаю психологом в детском саду районного центра. А это значит, что ежедневно рано просыпаюсь и еду «в люди». Согласно инструкции, я должна заниматься с детками, имеющими какие-либо отклонения в поведении.

На самом деле я только пишу планы о проделанной работе, а все остальное время меня ставят на замену воспитательнице. Зачастую это работа с 7 до 19. Всего — 12 часов с детьми.

А остальное время я вынуждена заниматься... идеологической работой. В детском саду! Вот, слава Богу, пережили 23 февраля: сколько всякой ерунды нужно было провести с детьми и их родителями, а впереди еще 8 марта. Жду окончания этой даты, и после почти целый месяц отдых. Ведь в апреле уже начнется новый забег: подготовка к 1 и 9 мая.

И все это с детьми от 3 до 6 лет. Детьми, которые далеко не все могут четко разговаривать, детьми, которые хотят веселиться, забавляться, рисовать и танцевать, а не слушать про Клару Цеткин и войну с немцами.

Самая моя большая зарплата была 1000 рублей (не долларов). И за нее нужно работать по 12 часов в группе. Если же на замены выходить не надо, я вырабатываю стандартный норматив — 750-800 рублей.

Почему не увольняюсь? А куда я могу пойти? Это замкнутый круг, топь, который засасывает тебя все глубже и глубже. Ведь чтобы что-то изменить, нужны деньги. А заработать их негде.

Так вот, мои дорогие зарубежные соотечественники, если вы читаете новости из дома и вам кажется, что что-то изменилось в лучшую сторону, то вспомните, как работали вы, соответствовал ли ваш заработок цифрам Белстата.

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