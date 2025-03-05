ВСУ обхитрили врага в ключевой точке фронта
- 5.03.2025, 12:54
На этом участке захлебнулось наступление РФ.
Российские войска предприняли очередную попытку прорыва обороны ВСУ в районе Купянска, однако все атаки были отбиты. Об этом сообщает ОСУВ «Хортица».
По информации украинских военных, противник атаковал укрепленные позиции вблизи таких населенных пунктов:
Петропавловка;
Песчаное;
Загрызово.
Все наступательные действия врага потерпели неудачу.
Кроме этого, российские оккупанты пытались обустроить переправы через реку Оскол, однако и эти попытки оказались безрезультатными.
«Поражение наших защитников и погодные условия внесли свои коррективы. Из-за потепления и истончения льда на реке оккупанты вынуждены выкладывать на лед платформы для распределения нагрузки», - сказано в сообщении.