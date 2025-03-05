ВСУ обхитрили врага в ключевой точке фронта 5.03.2025, 12:54

На этом участке захлебнулось наступление РФ.

Российские войска предприняли очередную попытку прорыва обороны ВСУ в районе Купянска, однако все атаки были отбиты. Об этом сообщает ОСУВ «Хортица».

По информации украинских военных, противник атаковал укрепленные позиции вблизи таких населенных пунктов:

Петропавловка;

Песчаное;

Загрызово.

Все наступательные действия врага потерпели неудачу.

Кроме этого, российские оккупанты пытались обустроить переправы через реку Оскол, однако и эти попытки оказались безрезультатными.

«Поражение наших защитников и погодные условия внесли свои коррективы. Из-за потепления и истончения льда на реке оккупанты вынуждены выкладывать на лед платформы для распределения нагрузки», - сказано в сообщении.

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