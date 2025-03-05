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CNN: У Трампа провели первые переговоры с Зеленским после перепалки в Белом доме

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  • 5.03.2025, 13:13
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CNN: У Трампа провели первые переговоры с Зеленским после перепалки в Белом доме

Вашингтон стремится к возобновлению контактов с Киевом.

Представители президента Соединенных Штатов Дональда Трампа провели первые негласные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским после словесной перепалки в Белом доме. Они призвали Киев возобновить контакты с Вашингтоном и подписать соглашение по редкоземельным металлам.

Как сообщает CNN, у Трампа акцентировали внимание на том, что отношения Киева и Вашингтона нужно как можно скорее стабилизировать. Американцы призывали это сделать еще до выступления Трампа в Конгрессе.

Один из тех, кто говорил с Зеленским, - специальный представитель Трампа по вопросам Украины и РФ Кит Келлог.

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