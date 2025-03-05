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ВСУ уничтожили более десятка единиц техники и систему РЭБ россиян на Лиманском направлении

  • 5.03.2025, 13:33
  • 1,022
ВСУ уничтожили более десятка единиц техники и систему РЭБ россиян на Лиманском направлении

Видеофакт.

ВСУ на Лиманском направлении уничтожили более десятка единиц техники врага и систему РЭБ. Удары были осуществлены пилотами беспилотных систем.

Об этом сообщает Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) «Хортица».

Пилоты ударных беспилотников батальона беспилотных систем, действующих на Лиманщине, за последние несколько дней уничтожили значительное количество российской техники.

В результате боевых действий были уничтожены две боевые бронированные машины, два Камаза, «буханка» с боеприпасами, мотоцикл, две артиллерийские пушки, зенитка, четыре миномета, а также РЭБ (радиоэлектронная борьба) и антенна.

Эти удары стали частью постоянной работы украинских сил на Восточном направлении, направленной на уничтожение техники врага и усиление оборонительных позиций.

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