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Курсы доллара и евро в Беларуси продолжают расти

  • 5.03.2025, 13:41
  • 1,600
Курсы доллара и евро в Беларуси продолжают расти

Доллар на максимуме за две недели, евро — за три.

Курсы доллара и евро в Беларуси растут с прошлой недели. Доллар на максимуме за две недели, евро — за три. Одновременно российский рубль на минимуме за девять дней.

Итоги валютных торгов, состоявшихся 5 марта на Белорусской валютно-фондовой бирже, следующие:

USD:  3,2424    (+0,0063 / +0,19%),

EUR:  3,4197    (+0,0570 / +1,70%),

RUB:  3,5880    (-0,0086 / -0,24%),

CNY:  4,3661    (+0,0063 / +0,14%).

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