Курсы доллара и евро в Беларуси продолжают расти 5.03.2025, 13:41

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Доллар на максимуме за две недели, евро — за три.

Курсы доллара и евро в Беларуси растут с прошлой недели. Доллар на максимуме за две недели, евро — за три. Одновременно российский рубль на минимуме за девять дней.

Итоги валютных торгов, состоявшихся 5 марта на Белорусской валютно-фондовой бирже, следующие:

USD: 3,2424 (+0,0063 / +0,19%),

EUR: 3,4197 (+0,0570 / +1,70%),

RUB: 3,5880 (-0,0086 / -0,24%),

CNY: 4,3661 (+0,0063 / +0,14%).

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