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В Копыле милиционеры собрали полный автозак детей

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  • 5.03.2025, 14:21
В Копыле милиционеры собрали полный автозак детей

Мероприятие они назвали «днем открытых дверей».

В городе Копыль Минской области милиционеры устроили сомнительное мероприятие под названием «день открытых дверей», в ходе которого заполнили автозак детьми. Акция, заявленная как «познавательная», по сути, стала инструментом пропаганды службы в силовых структурах среди школьников.

Как сообщает районная газета, в ходе мероприятия детям не только демонстрировали работу милиции, но и раздавали оружие. Встречи с омоновцами, которые рассказывали о своей деятельности, лишь усиливают впечатление, что подобные акции направлены на формирование у детей лояльности к силовым структурам с раннего возраста.

Особую озабоченность вызывает тот факт, что подобные мероприятия, где детям дают в руки оружие «для ознакомления», проводятся по всей Беларуси. И если раньше такие акции ограничивались школьниками, то теперь их начали внедрять даже в детских садах.

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