The Telegraph: Россия должна заплатить за войну 5.03.2025, 14:53

2,636

Время иллюзий закончено.

Замороженные активы Кремля, находящиеся в западных банках, должны быть использованы в качестве компенсации за преступления Путина, пишет журналист The Telegrap Филипп Джонстон:

— На заседании Палаты общин Великобритании сэра Кира Стармера спросили о слухах, что США собираются приостановить военную помощь Украине. «Я не видел сообщений о том, что Соединенные Штаты прекращают поддержку Украины, и, насколько я понимаю, это не их позиция», – ответил он.

Поразительно, что после визита в Вашингтон, преподнесенного как дипломатическая победа, Стармер оказался в неведении относительно столь важного решения.

Ему также задали вопрос, можно ли по-прежнему считать США «надежным союзником». Он ответил: «Наши оборона, безопасность и разведка тесно связаны. Нет двух стран, которые были бы так близки, как Великобритания и США». Но в реальности связь ослабевает, и инициатором разрыва выступает не Лондон.

По мнению Филиппа Джонстона, Вашингтон меняет курс:

— Самым тревожным сигналом стало даже не унижение президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме, а голосование в ООН в годовщину российского вторжения. США проголосовали против резолюции, осуждающей Москву, встав в один ряд с Северной Кореей и Беларусью. Это — не тактический ход президента США Дональда Трампа, а демонстрация его реальных убеждений.

Стармер уверяет, что Трамп остается приверженцем НАТО и статьи 5 Устава о коллективной безопасности. Но кто поверит, что США под руководством нынешнего президента защитят, например, Эстонию, если Россия нападет? Как говорил Бисмарк, Балканы «не стоят костей ни одного померанского гренадера». Трамп также думает о странах Балтии и американских солдатах.

Ирония в том, что единственный раз в истории НАТО статья 5 была применена по инициативе США после событий 11 сентября.

Журналист британского издания считает, что эпоха иллюзий окончена:

— После распада СССР Запад был уверен, что военные расходы можно перенаправить на социальные нужды. Россию даже приняли в G8. Правительства соревновались в щедрости, увеличивая пособия и льготы. Если появлялась угроза, всегда можно было рассчитывать на «дядю Сэма».

Теперь эта эпоха закончилась. Лондон и Варшава заговорили о срочном увеличении военных бюджетов. Стармер перераспределил часть средств из фонда иностранной помощи, чтобы довести расходы на оборону до 2,5% ВВП к 2027 году. Но этого мало. Разговоры о 3% в далеком будущем — пустые обещания.

Средства есть, но нет политической воли тратить их на безопасность. Нам нужно не только укреплять собственную оборону, но и заполнять вакуум, оставленный американским изоляционизмом.

Россия должна заплатить за войну, убежден автор:

— Пора переходить от слов к делу. Замороженные российские активы на сумму 250 млрд фунтов стерлингов не должны лежать мертвым грузом. О конфискации говорят с 2022 года, но решение до сих пор не принято. На саммите в Лондоне снова не хватило решимости действовать.

Премьер-министр Польши Дональд Туск требует, чтобы ЕС экспроприировал активы Центрального банка России, хранящиеся в Бельгии. Пока что используется лишь доход от процентов. А на днях Канцлер казначейства Великобритании Рейчел Ривз одобрила выделение 2,26 млрд фунтов Украине из прибыли, полученной от этих активов.

«Именно Россия должна заплатить за разрушения, которые она нанесла Украине», — заявила Ривз. «Так почему активы не конфискуют, а используют лишь частично?»

Противники говорят, что деньги принадлежат России и защищены международным правом. Но это не помешало Москве нарушить суверенитет Украины и ежедневно бомбить ее города.

Даже если завтра будет подписан мирный договор, восстанавливать Украину должна Россия. Почему западные налогоплательщики должны оплачивать ущерб, когда в их распоряжении находятся российские деньги?

Еще один аргумент против конфискации — возможная ответная реакция Кремля. Но если США действительно уходят из Европы, нелепо возвращать Москве миллиарды, которые она пустит на новые ракеты.

Вопрос о конфискации активов будет обсуждаться на саммите G7 в июне. Но к тому времени США могут окончательно развернуться в сторону изоляции. Канада уже готовит план изъятия, но сможет ли он получить поддержку?

На заседании Палаты общин Кир Стармер назвал этот вопрос «очень сложным» и отказался выразить четкую позицию. Эту нерешительность пора прекратить. Трамп может считать Путина союзником, но для Европы он враг. И должен заплатить за это.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com