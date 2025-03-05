Белорусский экспорт товаров вне СНГ упал на 21,3%
- 5.03.2025, 14:42
Дефицит внешней торговли за январь превысил полмиллиарда долларов.
Белорусский экспорт товаров в январе упал сразу на 11,5% до 2,726 млрд долларов. Такие данные опубликовал Белстат. Импорт при этом вырос на 1% до 3,23 млрд долларов. Дефицит внешней торговли товарами за январь составил 504,3 млн. долларов, что в 4,2 раза больше, чем в прошлом году, передает «Радыё Рацыя».
Ранее стало известно, что складские запасы за январь в белорусской промышленности выросли сразу более чем на 1 млрд рублей. Резкое замедление экспорта в январе можно связать в том числе с календарным фактором: из-за переноса выходных дней на первую неделю выпал только один рабочий день.
В торговле со странами СНГ экспорт в январе упал на 6,2% до 1,877 млрд. долларов, а импорт снизился-на 4,4% до 1,82 млрд. долларов.
Профицит торговли со странами СНГ составил 62 млн долларов, что на 40% меньше, чем год назад.
В торговле со странами вне СНГ экспорт упал на 21,3% до 849 млн долларов. Импорт за январь из этих странах увеличился на 8,9% до 1,415 млрд долларов.
Дефицит внешней торговли товарами со странами СНГ составил 566,3 млн. долларов, что в 2,5 раза больше, чем за первый месяц 2024 года.