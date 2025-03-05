Путин решил передать ядерные технологии Мьянме после того, как премьер назвал его «королем» 2 5.03.2025, 14:47

Главарь хунты также предположил, что уже встречался с Путиным в прошлой жизни.

Россия построит в Мьянме атомную электростанцию (АЭС) малой мощности, чтобы обеспечить экономику страны «дешевой и экологически безопасной» энергией, заявил правитель РФ Владимир Путин.

«Это станет хорошим стимулом для дальнейшего экономического роста, создания тысяч новых рабочих мест и появления высококвалифицированных профессиональных кадров», — сказал Путин после переговоров с премьер-министром Мьянмы Мином Ауном Хлайном.

Он также добавил, что на данный момент Россия надежно обеспечивает республику «востребованными» энергоресурсами.

В ходе визита в Москву Хлайн назвал Путина «королем». По его словам, президент возглавляет Россию «не пять и не десять лет, а уже достаточный срок», поэтому он не может считаться просто лидером страны.

Также Хлайн предположил, что он уже встречался с Путиным в прошлой жизни и подарил ему буддийскую книгу, в которой описываются отношения короля Мьянмы и российского царя.

При этом Хлайн сообщил, что посещает Россию уже в 11-й раз. «Я не чувствую себя здесь как гость, а чувствую себя как дома. Расстояния между нашими странами далекое, но мы близки друг к другу сердцами», — подчеркнул он.

Хлайн напомнил, что в 2025 году исполнится 77 лет с момента установления дипломатических отношений между Мьянмой и России, добавив, что страны все это время «поддерживали друг друга».

Помимо соглашения о строительстве АЭС в Мьянме, Москва и Нейпьидо договорились о взаимном признании образования, квалификации и ученых степеней.

Также гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов и министр науки и технологий Мьянмы Мьоу Тейн Чжо подписали меморандум о взаимопонимании в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что власти двух стран работают над новыми совместными проектами в области телекоммуникационных и информационных технологий, а также в пищевой промышленности, добыче и переработке полезных ископаемых.

С 2021 года в Мьянме идет гражданская война между захватившей власть военной хунтой и вооруженными сторонниками свергнутого правительства и этническими вооруженными группировками. Против Мьянмы из-за свержения законного правителя страны Аун Сан Су Чжи ввели санкции США, ЕС и Канада.

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